Матч «Факел» - «Спартак» может быть перенесён

Ближайшие домашние игры воронежского «Факела» могут быть перенесены.

Журналисты Роман Гутцайт и Денис Казанский рассказали на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что матчи могут быть вынесены за пределы Воронежа из-за сложной обстановки в приграничных регионах России.

По их словам, во всей Воронежской области могут установить запрет на проведение спортивных мероприятий, поэтому игры «Факела» против «Акрона» и «Спартака» могут быть перенесены, могут пройти на нейтральном поле, а, возможно, произойдет обмен кругами.

Кубковый матч «Факел» - «Акрон» запланирован на 15 августа, а встреча 5-го тура РПЛ между воронежцами и «Спартаком» должна пройти 18 августа.