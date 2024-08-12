Швец: «Такие, как Денис Черышев, должны приветствоваться в чемпионате России»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался об Денисе Черышеве. Известный экс-игрок сборной России летом покинул «Венецию» и теперь находится без клуба в свои 33 года.

«Очень хотел бы его видеть здесь. Такие игроки должны приветствоваться в российском чемпионате — он высококвалифицированный футболист. Связь мы поддерживаем, кстати, переписывались недавно», - говорит Швец для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Черышев всю взрослую карьеру провёл за границей. В его карьере были мадридский «Реал», «Севилья», «Валенсия», «Вильярреал». В «Шиннике» на посту главного тренера работает отец Дениса Дмитрий Черышев.