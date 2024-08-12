Стало известно, кто из футболистов попал в символическую сборную четвёртого тура Российской премьер-лиги. Список лучших игроков опубликовал официальный телеграм-канал телеканал «Матч Премьер».

Вратарь: Латышонок («Зенит»).

Защитники: Сантос («Зенит»), Тормена («Краснодар»), Морозов («Локомотив»), Караваев «(Зенит»).

Полузащитники: Баринов («Локомотив»), Глебов («Ростов»), Батчи («Краснодар»), Батраков («Локомотив»), Самошников («Локомотив»).

Нападающий: Глушенков («Зенит»).

По итогам четырех сыгранных туров на вершине турнирной таблицы находится «Зенит», в копилке которого 12 баллов.