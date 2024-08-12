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Гришин: «У ЦСКА проблемы с организацией атак»

12 Августа 2024 • 21:48 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА, а ныне футбольный тренер Александр Гришин назвал проблему «армейцев». По его мнению, «красно-синие» очень плохо строят атаки, так как лучшим страйкером команды является центральный защитник.

«С «Краснодаром» они не очень в нападении сыграли. Ждал большего, комбинирования. Но сейчас у ЦСКА есть проблемы с организацией атак и с завершающей стадией, так как лучший бомбардир клуба – Игорь Дивеев», - говорит Гришин для «Чемпионата».

Напомним, что ЦСКА по итогу прошедших четырёх туров РПЛ занимает четвёртое место турнирной таблицы, набрав семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Гришин
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