Газзаев — о «Спартаке»: «Пару матчей играли блестяще, а потом провал»

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне.

Специалист заявил, что при Олеге Романцеве в «Спартаке» был чемпионский дух, а сейчас команда играет нестабильно.

«Пару матчей играли блестяще, а потом провал. Есть хороший потенциал, но если команда на что‑то рассчитывает, то нельзя показывать такой футбол, как в матче с «Ахматом», — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

После четырех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича семь набранных очков.

В следующем туре «Спартак» встретится в гостях с воронежским «Факелом».