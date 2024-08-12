Лепёхин предположил, что «Зенит» берёт Дркушича для ослабления конкурентов

Экс-игрок питерского «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал скорый приход в состав чемпиона России защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича.

«Это значит, что он смог заинтересовать руководство, несмотря на статус шестого центрального защитника в клубе. Но не исключаю и того, что Дркушича берут для того, чтобы ослабить конкурентов, которые этим летом могли бы взять к себе словенца», - говорит Лепёхин для Metaratings.

Напомним, ранее агент сообщал, что Дркушич пополнит «Зенит» в скором времени. На минувшем Евро-2024 Ваня сыграл во всех матчах в составе словенской сборной и дошёл до плей-офф.