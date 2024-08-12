Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Кофрие рассказал, обращался ли к нему «Спартак»

12 Августа 2024 • 21:21 Комментировать
Факел
...
Спартак Москва
18.08 17:30

Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Спартак».

Напомним, бельгийский футболист выступал за «красно-белых» с 2021 по 2022 год.

«Пока никто из «Спартака» не обращался ко мне с желанием и намерением вернуть Кофрие, так что… Но вариант с Россией не исключен», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 27-летний Кофрие принял участие в 20 матчах чемпионата Франции и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор защитника с «Клермоном» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Максимилиано Кофрие Давид Ласарацина трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Августа
21:21
Агент Кофрие рассказал, обращался ли к нему «Спартак»
20:44
Литвинов: Станкович видит меня в центре обороны
18:48
Евсеев: «Факел»? Уже в поезде сижу
17:54
Дуарте полностью восстановился
17:45
Стало известно, кто может возглавить «Факел» 2
17:38
Черевченко прокомментировал уход из «Факела»
17:33
Первая отставка прогремела в РПЛ
17:20
Литвинов — о новичках «Спартака»: «Барко произвёл наибольшее впечатление»
14:57
Никита Чернов ответил на вопрос о своей травме
14:22
В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков 5
14:14
Агент отреагировал на информацию о предстоящем переходе Актюркоглу в «Спартак»
13:52
Максименко высказался о Джикии, который до сих пор не нашёл себе команду
12:46
Тюкавин и Зиньковский получили предложение из Турции
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Холанн - на втором месте, Салах - пятый: назван лучший игрок АПЛ Осимхен выбрал себе новый клуб Актюркоглу отправится в Москву, чтобы закрыть переход в «Спартак» «Барселона» установила дедлайн по трансферу Нико Уильямса «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна Из-за них «Манчестер Юнайтед» проиграл Суперкубок Англии: четыре худших игрока матча против «Сити» Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» «Барселона» приняла решение по Фермину Лопесу Нападающий «Реала» может перейти в «Арсенал» - известно имя
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола
Спортивные новости
Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём США не смогли побить мировой рекорд СССР, но взяли золото Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Августа
21:29 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — о «Спартаке»: «Пару матчей играли блестяще, а потом провал»
21:24 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин предположил, что «Зенит» берёт Дркушича для ослабления конкурентов
21:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Кофрие рассказал, обращался ли к нему «Спартак»
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» действительно интересовался Шнапцевым
21:05 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «У Батракова большое будущее»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Ничья с «Ростовом» - это приобретённый балл»
20:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев надеется, что в будущем «Ротор» поставит перед собой цель выйти в РПЛ
20:44 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: Станкович видит меня в центре обороны
20:23 · Россия. Премьер-лига
Черданцев: «Не удивлён отставке Черевченко, игры у «Факела» нет»
20:19 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» продлил контракт с Беришей официально
20:13 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Ждём Дзюбу, Миранчука и Джикию в РПЛ»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Черевченко в «Факеле» будто стало всё равно»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов: «Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух»
19:45 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» установил новый рекорд
19:35 · Россия. Премьер-лига
Гранат: Латышонок – вратарское открытие
19:33 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Локомотива» сломал руку из-за удара об дверь
19:29 · Россия. Премьер-лига
Гранат: Допускаю, что «Зенит» пройдёт сезон без поражений
19:25 · Россия. Премьер-лига
Калинин: «Пока не знаю, насколько серьёзна моя травма»
19:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» всухую обыграл «Уфу» на выезде
19:12 · Россия. Премьер-лига
Пятибратову звонили из «Факела» ещё на прошлой неделе
19:06 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - первый клуб РПЛ по числу ударов со стандартов
18:49 · Россия. Премьер-лига
Бывший лидер «Урала» Кулаков продолжит карьеру в Медиалиге
18:48 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Факел»? Уже в поезде сижу
18:42 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Пока Рахманович остаётся в «Крыльях Советов»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Трёх последних главных тренеров «Факела» увольняли после поражений от «Крыльев»
Все новости
Рекомендуем