Агент Кофрие рассказал, обращался ли к нему «Спартак»

Давид Ласарацина, агент защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в «Спартак».

Напомним, бельгийский футболист выступал за «красно-белых» с 2021 по 2022 год.

«Пока никто из «Спартака» не обращался ко мне с желанием и намерением вернуть Кофрие, так что… Но вариант с Россией не исключен», — приводит слова агента портал «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 27-летний Кофрие принял участие в 20 матчах чемпионата Франции и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор защитника с «Клермоном» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.