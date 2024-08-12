Защитником московского «Спартака» Алексисом Дуарте интересуются несколько команд из латиноамериканской страны. Речь идёт об Аргентине. Об этом сообщает источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартаку», по нашей информации, предложений от аргентинских команд ещё не поступало, однако представители клубов вели разговоры с агентами защитника.

Напомним, что Дуарте в «Спартаке» с зимы 2023 года. Он перебрался в Москву из Парагвая. 24-летний защитник связан со «Спартаком» контрактом на ещё три года, до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает легионера в 3,5 млн евро.