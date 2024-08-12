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Воробьёв: «У Батракова большое будущее»

12 Августа 2024 • 21:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался об игре хавбека команды Алексея Батракова.

— Красавец парень! Он ведет атакующую игру. Я только рад за него, если честно. Кто-то называет его новым Головиным? Он молодой, у него большое будущее, — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 19-летний Батраков принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором четырех результативных передач.

Действующий трудовой договор Батракова с «Локомотивом» рассчитан до лета 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 700 тысяч евро.

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