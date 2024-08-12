Безруков: «Ничья с «Ростовом» - это приобретённый балл»

Игрок полузащиты казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о последнем результате своей команды. «Рубин» на выезде в рамках четвёртого тура РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» (1:1).

«Это приобретение, была тяжелая дорога. Нужно отдать должное «Ростову» — каждый раз так катаются. С той формой, которую набрал «Ростов», с тем, что мы еще пока не вышли в свою оптимальную форму, это больше приобретённый балл», - говорит Безруков для «РБ Спорт».

По итогу четырёх прошедших туров Российской премьер-лиги у «Рубина» в активе четыре очка и 12-е место турнирной таблицы. В пятом туре казанцам предстоит сыграть с «Акроном» в гостях.