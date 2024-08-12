Литвинов: Станкович видит меня в центре обороны

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о том, на какой позиции ему комфортнее всего играть.

Футболист заявил, что на тренировках он действует на позиции центрального защитника, отметив, что выбор позиции — не его дело, все решает тренер.

«Говорил ли, что мне комфортнее в центре? Тренер знает об этом прекрасно. Если я буду нужен на другой позиции, он будет меня там использовать», — приводит слова Литвинова портал «Матч ТВ».

В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в трех матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

В среду, 14 августа, «Спартак» встретится в гостях с «Крыльями Советов» в рамках 2-го тура Кубка России. Начало — в 19:30 по мск.