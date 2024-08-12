Черданцев: «Не удивлён отставке Черевченко, игры у «Факела» нет»

В понедельник воронежский «Факел» официально расстался с Игорем Черевченко. Специалист пробыл в Воронеже почти четыре месяца.

Известный комментатор Георгий Черданцев оценил такое действие со стороны руководства «Факела».

«Не удивлен. Роман Асхабадзе немного похож на итальянца, он действует по‑итальянски. В Италии с тренерами церемониться не принято. В этом плане РПЛ похожа на Серию А. Игры у «Факела» нет, положение нужно менять, пока не поздно», - говорит Черданцев для «Матч ТВ».

Напомним, что «Факел» за четыре прошедших тура нового сезона РПЛ занимает лишь 16-е, последнее место турнирной таблицы. В активе у команды всего лишь одно набранное очко. В пятом туре клубу играть дома со «Спартаком».