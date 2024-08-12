Вингер «Ахмата» Бернард Бериша подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщает телеграм-канал грозненского коллектива.

Теперь трудовой договор 32-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до конца сезона-2026/27. Предыдущее соглашение истекало летом 2025 года.

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года. В нынешнем сезоне он появился на поле в четырех матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми голами.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

После четырех туров РПЛ «Ахмат» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав три очка.