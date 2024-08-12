Мостовой: «Ждём Дзюбу, Миранчука и Джикию в РПЛ»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о самых статусных свободных агентах в России.

После окончания прошлого сезона Дзюба покинул «Локомотив», а Джикия попрощался со «Спартаком».

Мостовой считает, что Дзюбу никто не хочет брать из-за возраста и его характера. Что касается Джикии, то он способен усилить любой клуб чемпионата России, кроме «Зенита», заявил эксперт.

— В футболе есть много нефутбольных вещей, сами понимаете. Ждем Дзюбу, Миранчука и Джикию в РПЛ, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После четырех туров лидером чемпионата России является «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 12 очков из 12 возможных на старте сезона.