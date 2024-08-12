Смородская: «Черевченко в «Факеле» будто стало всё равно»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала первую отставку нового сезона РПЛ. Воронежский «Факел» покинул Игорь Черевченко.

«Не считаю, что руководство поспешило с увольнением. У Черевченко были все козыри на руках. Я его хорошо знаю, поэтому удивлена, насколько сильно он изменился. Ему будто бы стало все равно», - рассуждает Смородская для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что по итогу первых четырёх туров нового сезона Премьер-лиги «Факел» набрал всего лишь один балл. Клуб разместился на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. В пятом туре «Факел» уже, возможно, при новом главном тренере сыграет против московского «Спартака» дома.