Сулейманов: «Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух»

Форвард московского «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился комментарием о своей голевой засухе.

Сулейманов признался, что плохо начал сезон и хочет поскорее отметиться результативными действиями.

— Мне сейчас морально очень тяжело, я как-то потух. Хочется уже воплотить свои мечты, которые я загадывал, — приводит слова Сулейманова Legalbet.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.

Завтра, 13 августа, «Локомотив» встретится в гостях с «Оренбургом». Начало матча 2-го тура Кубка России запланировано на 17:30 по мск.