«Спартак» установил новый рекорд

В минувшем матче чемпионата России с «Ахматом» московский «Спартак» установил новый клубный рекорд.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, нулевая ничья в прошлой игре стала для «Спартака» уже шестой в 2024 году. Это стало новым рекордом для «красно-белых».

Источник добавил, что прошлый рекорд из пяти нулевых ничьих был поставлен «Спартаком» в 2010 году.

После четырех туров Российской премьер-лиги подопечные Деяна Станковича находятся на пятой позиции в турнирной таблице, имея в копилке семь очков.

В пятом туре РПЛ соперником «Спартака» станет воронежский «Факел». Игра пройдет 18 августа.