«Зенит» действительно интересовался Шнапцевым

Нижегородский защитник Максим Шнапцев стал одним из главных героев зимнего трансферного окна. По данным СМИ, футболист входил в сферу интересов питерского «Зенита», который в тот период активно искал усиление на позицию защитника. Однако сам Шнапцев, комментируя эти слухи, подчеркнул, что его уровень пока не позволяет ему играть в таком гранде российского футбола.

«Да, «Зенит» интересовался. Но, как мы видим ничего из этого не вышло. Мне это не вскружило голову. Там не было стопроцентного интереса, я спокойно воспринял эту информацию», - рассказал Максим Шнапцев