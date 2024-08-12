Гранат: Латышонок – вратарское открытие

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат высказался об игре вратаря «Зенита» Евгения Латышонка.

«Он начал раскрываться еще в «Балтике», но одно дело – играть в Калининграде, а другое – в Санкт-Петербурге. Пока он неплохо выручает и является вратарским открытием», — приводит слова Граната Metaratings.

Напомним, Латышонок присоединился к «Зениту» текущим летом. В составе «сине-бело-голубых» голкипер провел пять матчей, в которых пропустил два гола и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Латышонка с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в полтора миллиона евро.