Экс-форвард «Локомотива» сломал руку из-за удара об дверь

Абсурдная и глупая история произошла с бывшим форвардом московского «Локомотива» Саидом Хамуличем. Минувшей весной он безуспешно пребывал в «Локо» в рамках аренды из «Тулузы», однако сыграл за московскую команду ничтожно мало.

Как сообщает телеграм-канал «Ино-Карп», Хамулич сломал себе руку в ярости от решения тренера «Видзева», его новой команды. Нападающий не попал в заявку польского клуба на игру, а после оглашения состава на эмоциях ударил своей рукой по двери. В результате босниец сломал пястную кость кисти руки и выбыл на несколько недель.

Издание Weszlo назвало эту травму самой глупой на уровне высшего дивизиона Польши.