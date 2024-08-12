Гранат: Допускаю, что «Зенит» пройдёт сезон без поражений

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» пройти весь сезон без поражений, как это сделал «Байер».

«Я могу такое допустить. Видно, что команда в юбилейный год очень сконцентрирована на игре и результате. Вендел и Клаудиньо отрабатывают в обороне», — приводит слова Граната Metaratings.

В новом розыгрыше Российской премьер-лиги «Зенит» провел четыре матча, в которых одержал четыре победы. Стоит сказать, что команда ни разу не пропустила.

После таких результатов «сине-бело-голубые» находятся на вершине турнирной таблицы, имея в своей копилке 12 очков.