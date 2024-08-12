Калинин: «Пока не знаю, насколько серьёзна моя травма»

Защитник воронежского «Факела» Игорь Калинин высказался о своей травме, которую он получил на выходных в матче с самарскими «Крыльями Советов» (0:2).

«Дернул заднюю. Пока не знаю, насколько серьезно. Сделал ускорение и почувствовал дискомфорт», - говорит Калинин для Metaratings.

Напомним, что в понедельник «Факел» официально расстался с главным тренером, клуб покинул Игорь Черевченко. Воронежская команда на данный момент занимает самое последнее, 16-е место турнирной таблицы Премьер-лиги всего лишь с одним баллом в активе.

Ранее сообщалось, что команду могут возглавить Дмитрий Пятибратов или Олег Василенко.