Пятибратову звонили из «Факела» ещё на прошлой неделе

Главному тренеру песчанокопской «Чайки» Дмитрию Пятибратову звонили из воронежского «Факела» на прошлой неделе. Такой новостью в телеграм-канале делится журналист Сергей Ильев.

«По моим данным, на тренера «Чайки» из «Факела» выходили еще до игры с «Крыльями Советов», но, естественно, тогда без конкретики по типу: если что — готов?», - делится Ильёв.

Как добавил автор, звонили Пятибратов и из другого клуба Мелбет-Первой лиги «Черноморца». Пока что там удерживается на месте главного тренера Вадим Гаранин. У южан всего одна победа в первых пяти матчах сезона, остальное – поражения.

Стало известно, кто может возглавить «Факел»