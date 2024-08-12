«Химки» - первый клуб РПЛ по числу ударов со стандартов

В Opta Sports назвали лидера текущего сезона Российской премьер-лиги по числу ударов со стандартов. Таким клубом стали подмосковные «Химки».

Так, у команды Франка Артиги набралось 24 удара. На чуть-чуть отстал «Локомотив» - 22 удара, на третьем месте – московский «Спартак», 21 удар. По 18 ударов у московского «Динамо» и «Ростова», 17 ударов – у грозненского «Ахмата».

Наименьшее число раз по воротам пробили игроки, что удивительно, «Зенита», ЦСКА, «Акрона» (по восемь раз) и воронежского «Факела» - всего лишь четыре удара, что является худшим показателем Премьер-лиги.