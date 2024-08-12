Бывший лидер «Урала» Кулаков продолжит карьеру в Медиалиге

Бывший лидер екатеринбургского «Урала», защитник Денис Кулаков продолжит карьеру в клубе Медиалиги.

По информации Legalbet, новым кубом Кулакова станет ростовский СКА. Этот клуб принадлежит известному рэперу Басте и выступает в МФЛ.

Напомним, что Кулаков покинул «Урал» этим летом. В клубе он находился с 2015 года. Сейчас футболисту уже 38 лет, в своём активе он имеет свыше 200 матчей за уральский клуб в рамках Премьер-лиги. В прошедшем футбольном сезоне Кулаков сыграл 34 встречи за «Урал» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Ранее к клубу Басты присоединился бывший игрок ЦСКА Кирилл Набабкин.