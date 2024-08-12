Евсеев: «Факел»? Уже в поезде сижу

Экс-наставник «Факела» Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.
Ранее стало известно, что «Факел» расстался с Игорем Черевченко, который возглавлял воронежский коллектив с апреля.
«Звали ли меня обратно? Конечно. Выезжаю. Уже в поезде сижу. На верхнюю полку залез», — заявил Евсеев порталу «РБ Спорт».
Напомним, Евсеев был главным тренером «Факела» в 2023 году.
После четырех туров воронежский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке всего один зачетный балл.
В следующем туре «Факел» примет «Спартак». Игра пройдет 18 августа.
Бан пользователя