Евсеев: «Факел»? Уже в поезде сижу

Экс-наставник «Факела» Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

Ранее стало известно, что «Факел» расстался с Игорем Черевченко, который возглавлял воронежский коллектив с апреля.

«Звали ли меня обратно? Конечно. Выезжаю. Уже в поезде сижу. На верхнюю полку залез», — заявил Евсеев порталу «РБ Спорт».

Напомним, Евсеев был главным тренером «Факела» в 2023 году.

После четырех туров воронежский клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке всего один зачетный балл.

В следующем туре «Факел» примет «Спартак». Игра пройдет 18 августа.