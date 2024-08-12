Агент: «Пока Рахманович остаётся в «Крыльях Советов»

Агент боснийского форварда Амара Рахмановича Младен Ратковица. высказался о будущем своего клиента.

«Ситуация такова, что пока Амар остается в «Крыльях». Но посмотрим, что произойдет до конца трансферного окна», - говорит Ратковица для «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что игроком заинтересовались на Ближнем Востоке.

Напомним, что в этом сезоне Амар пока не выходил на поле в составе «Крыльев». Всё дело в том, что босниец продолжает восстанавливаться от травмы.

«Крылья» в минувшие выходные одержали первую победу в сезоне, обыграв дома «Факел». У клуба 13-е место и три очка в турнирной таблице РПЛ.