Трёх последних главных тренеров «Факела» увольняли после поражений от «Крыльев»

Любопытный факт – три последних главных тренера воронежского «Факела» покидали свой пост после того, как «огнеопасные» проигрывали «Крыльям Советов».

Напомним, в этот понедельник воронежский клуб покинул Игорь Черевченко. В минувшие выходные «Факел» проиграл всухую на выезде самарским «Крыльям Советов» (0:2). Ранее два последних главных тренера «Факела», Сергей Ташуев и Вадим Евсеев также были уволены после поражений от самарского клуба.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил в своём канале имена двух тренеров, которые могут возглавить «Факел». К слову, оба из них уже работали в клубе.