Юран отреагировал на слухи о «Факеле»

Ныне свободный тренер Сергей Юран прокомментировал слухи, которые отправляют его в воронежский «Факел». В этот понедельник, 12 августа «огнеопасные» официально остались без тренера. Пост покинул главный тренер клуба Игорь Черевченко.

«Пока ничего об этом не знаю, поэтому сейчас нечего комментировать», - сказал Юран для «Чемпионата».

Напомним, что Юран без работы с апреля 2024 года. Последним клубом, который он возглавлял, был нижегородский «Пари НН». «Горожан» Юран покинул из-за затянувшейся серии поражений.

«Факел» по итогу четырёх туров РПЛ с одним баллом замыкает турнирную таблицу.