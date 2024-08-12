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Игрок «Локомотива» Ньямси: «Мы сделаем максимум, чтобы победить ЦСКА»

12 Августа 2024 • 18:22 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
18.08 17:30

Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о предстоящем столичном дерби с ЦСКА.

Ньямси отметил, что ЦСКА является сильным соперником, поэтому игроки «Локомотива» всегда должны быть сосредоточенными.

«Мы сделаем максимум, чтобы победить. Как получится — посмотрим», — цитирует Ньямси «Матч ТВ».

Матч пятого тура Российской премьер-лиги ЦСКА – «Локомотив» состоится 18 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 17:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что «армейцы» не могут выиграть у «красно-зеленых» с 2021 года. Отметим, что в пяти прошлых встречах ЦСКА одержал три победы и два раза сыграл вничью.

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