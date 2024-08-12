Игрок «Пари НН» Глейзер: «Илич был классным игроком, а сейчас топовый тренер»

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Дан Леон Глейзер высказался о главном тренере нижегородцев Саше Иличе. Серба по началу сезона сильно критиковали, однако в двух последних играх РПЛ команда из Нижнего Новгорода одержала две победы.

«Замечательный человек, он был классным игроком, а сейчас топовый тренер. Саша — эмоциональный человек. Мне нравится, что он показывает эмоции во время матчей и тренировок. Так игроки лучше чувствуют главного тренера и еще сильнее хотят проявить себя», - говорит Глейзер для телеканала «Матч ТВ».

На данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги у «Пари НН» шестое место и шесть очков.