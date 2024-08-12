​Кривцов - лучший игрок «Краснодара» в июле

Фанаты «Краснодара» выбрали лучшего «быка» в июле - им стал полузащитник Никита Кривцов, который набрал почти четверть голосов опрошенных официальным сайтом «Краснодара».

Вслед за Кривцовым (23,06%) расположился Данила Козлов, которому достались 17,86 процентов голосов опрошенных, а третье место заполучил Кевин Ленини с 8,86 процентами голосов.

В следующем туре российского чемпионата «Краснодар» сыграет с нижегородским «Пари НН». Это случится в воскресенье, восемнадцатого августа. Сейчас клуб занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.