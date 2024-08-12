Пятибратов – о «Факеле»: «Со мной никто не связывался»

Дмитрий Пятибратов, главный тренер песчанокопской «Чайки» отреагировал на последний слух о себе. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Пятибратов - один из возможных кандидатов на пост главного тренера «Факела» после ухода с поста Игоря Черевченко.

«У меня действующий контракт. Я не живу такими категориями. У меня есть работа, и я ей занимаюсь. Из «Факела» со мной не связывались», - говорит специалист для телеканала «Матч ТВ».

«Чайка» весьма успешно стартовала в новом сезоне Мелбет-Первой лиги. Клуб идёт на четвёртом месте с девятью баллами и пока не проигрывает.

Ранее потенциальное возвращение в «Факел» оценил и другой бывший главный тренер воронежцев Сергей Ташуев.