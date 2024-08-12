Дуарте полностью восстановился

Агент Аугусто Параха, представляющий интересы защитника «Спартака» Алексиса Дуарте, ответил на вопрос о состоянии футболиста.

Напомним, парагвайский защитник еще не играл в текущем сезоне из-за травмы.

— Алексис уже восстановился после травмы, — приводит слова агента «Чемпионат».

По итогам четырех сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В копилке команды Деяна Станковича семь набранных очков.

Ближайший матч «Спартака» состоится 14 августа. В этот день «красно-белые» на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.