Ташуев готов вернуться в «Факел»

Российский тренер Сергей Ташуев готов вернуться в воронежский «Факел». Об этом он сказал сам в понедельник.

«Со мной никто не связывался. Готовность вернуться к работе есть, в том числе и в «Факеле», где угодно. Хоть в Гренландии!», - сказал Сергей Абуезидович телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что 12 августа «Факел» объявил об отставке Игоря Черевченко. Воронежский клуб в минувшие выходные в рамках четвёртого тура нового сезона РПЛ проиграл прямому конкуренту в Самаре – «Крыльям Советов». «Огнеопасные» по итогу четырёх туров идут лишь на 16-м месте с одним баллом.

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