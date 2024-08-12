Появилась информация о потенциальном тренере воронежского «Факела».

Ранее пресс-служба клуба объявила о прекращении сотрудничества с Игорем Черевченко.

Журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, что новым главным тренером «Факела» может стать Дмитрий Пятибратов, который ранее уже работал в клубе. При этом отмечается, что в шорт-листе воронежцев есть Олег Василенко, но у Пятибратова больше шансов на возвращение в «Факел».

В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» провел четыре матча, в которых смог набрать всего одно очко. После таких результатов команда занимает последнее место в таблице.