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Стало известно, кто может возглавить «Факел» слухи

12 Августа 2024 • 17:45 Комментировать (2)
Факел
...
Спартак Москва
18.08 17:30

Появилась информация о потенциальном тренере воронежского «Факела».

Ранее пресс-служба клуба объявила о прекращении сотрудничества с Игорем Черевченко.

Журналист Иван Карпов написал в своем телеграм-канале о том, что новым главным тренером «Факела» может стать Дмитрий Пятибратов, который ранее уже работал в клубе. При этом отмечается, что в шорт-листе воронежцев есть Олег Василенко, но у Пятибратова больше шансов на возвращение в «Факел».

В нынешнем сезоне РПЛ «Факел» провел четыре матча, в которых смог набрать всего одно очко. После таких результатов команда занимает последнее место в таблице.

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Факел Олег Василенко Дмитрий Пятибратов ещё теги

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ФАКЕЛ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
12 Августа 2024 в 18:03
Ташуев или Евсеев наверное тоже в шорт листе
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