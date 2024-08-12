Тодорович: «Адиев - лучший тренер»

Боснийский защитник грозненского «Ахмата» Дарко Тодорович высоко ценит Магомеда Адиева, он назвал его своим лучшим тренером в карьере игрока. В прошлом сезоне Адиев спас «Ахмат» от вылета, этот чемпионат грозненский клуб начал не лучшим образом, но в воскресенье сумел отобрать очки у грозного московского «Спартака».

- Что касается Адиева, то это самый лучший тренер для меня. Он всегда с нами говорит на тренировках, общается, как друг. Просто хороший тренер, - цитирует слова игрока новостное агентство ТАСС.

В следующем туре грозенский клуб сыграет с динамовцами из Махачкалы.