Черевченко прокомментировал уход из «Факела»

Российский тренер Игорь Черевченко высказался о своём уходе из воронежского «Факела».

Сегодня, 12 августа, клуб объявил о расставании с 49-летним Черевченко.

– После беседы с руководством клуба мы совместно пришли к соглашению о завершении сотрудничества. Уверен, «Факел» сумеет решить поставленные перед ним в этом сезоне задачи, — приводит слова Черевченко пресс-служба воронежцев.

Кроме того, тренер поблагодарил руководство команды и болельщиков за поддержку.

После четырех сыгранных туров «Факел» находится в самом низу турнирной таблицы, имея на своем счету всего одно набранное очко.