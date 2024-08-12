В ЦСКА поделились подробностями о травмах Зделара и Роши

В московском ЦСКА поделились подробностями о травмах полузащитника Саши Зделара и защитника Виллиана Роши, их легионеры получили в недавнем матче против «Краснодара» на выезде (1:2).

«Обследование исключило у Роши переломы костной ткани, но сохраняется выраженный отек и гематома в области голени. Есть признаки повреждения наружных связок голеностопа. Футболиста ждёт интенсивный курс терапии, она покажет приблизительные сроки восстановления. Что же касается Зделара, у него контузия большеберцовой кости и выраженный ушиб одной из мышц голени. Игрок также проходит терапию, она направлена на купирование симптомов», - отмечает пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что по итогу четырёх сыгранных туров РПЛ «армейцы» идут на четвёртом месте с семью очками. Главным тренером клуба с этого сезона является сербский специалист Марко Николич.