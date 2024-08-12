Первая отставка прогремела в РПЛ

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера воронежского «Факела». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что трудовой договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Наш клуб благодарит Игоря Геннадьевича за проделанную работу в тяжелый период», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, Черевченко возглавлял «Факел» с апреля 2024 года. Под его руководством клуб провел десять матчей, в которых одержал всего одну победу, четыре раза сыграл вничью и уступил в пяти поединках.

После четырех туров текущего сезона РПЛ «Факел» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав одно очко.