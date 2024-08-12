Литвинов — о новичках «Спартака»: «Барко произвёл наибольшее впечатление»

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов поделился комментарием о новичках команды.

Футболист признался, что рад приходу в «Спартак» Эсекьеля Барко, Виллиана Жозе и Маркиньоса, ведь они уже помогают команде.

— Барко, пожалуй, произвел наибольшее впечатление. Он начал выделяться с самой первой игры в плане техники и игры один в один, — приводит слова Литвинова Legalbet.

На данный момент «Спартак» находится на пятой позиции в РПЛ, добыв семь очков в четырех играх.

В пятом туре подопечные Деяна Станковича встретятся в гостях с «Факелом». Начало поединка запланировано на 17:30 по столичному времени.