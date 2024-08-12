Новичок «Спартака» Жозе работает с диетологами

Новичок московского «Спартака» Виллиан Жозе работает с диетологами, чтобы побыстрее набрать форму.

Как сообщает Legalbet, специалисты помогают нападающему выйти на свою пиковую форму. Ранее сообщалось, что Жозе прибыл в «Спартак» с лишним весом в это трансферное окно.

Жозе 32 года, бразильский футболист оказался в «Спартаке» после трансфера из севильского «Бетиса». За «Спартак» легионер дебютировал во втором туре сезона Российской премьер-лиги в поединке против подмосковных «Химок» в гостях (3:1).