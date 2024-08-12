«Спартак» по потенциалу конкурент для «Зенита» — Непомнящий

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился комментарием о перспективах «Спартака».

«Спартак» по потенциалу точно стопроцентный конкурент для «Зенита», по количеству и качеству хороших игроков», — заявил Непомнящий Metaratings.

В минувшем туре Российской премьер-лиги «Спартак» не смог на своем поле одолеть «Ахмат». Игра между командами завершилась нулевой ничьей.

На данный момент подопечные Деяна Станковича находятся на пятой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке семь очков. Лидером является «Зенит», который добыл 12 баллов.

В следующем туре «Спартак» встретится на выезде с воронежским «Факелом».