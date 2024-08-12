Литвинов: «Мы хотим стать чемпионами и выиграть кубок»

Московский «Спартак» не лучшим образом стартовал в чемпионате России, после четырёх туров у клуба семь очков, но, несмотря на это, игроки клуба испытывают большие амбиции. Так, Руслан Литвинов, несмотря на ничью в матче с «Ахматом», уверен в том, что у красно-белых есть чемпионский потенциал.

- У «Спартака» цели и задачи только одни — стать чемпионами и постараться выиграть Кубок. А у меня все так же, как у команды. Нет никаких личных целей. Футболисты, в первую очередь, должны думать только о команде, - цитирует слова Литвинова Sport24.

В следующем туре российского чемпионата «Спартак» сыграет с воронежским «Факелом».