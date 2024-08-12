Александр Горшков оценил трансфер Дркушича в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился комментарием о предстоящем переходе защитника «Сочи» Вани Дркушича в санкт-петербургский клуб.

По мнению эксперта, в «Зените» рассматривают Дркушича на перспективу, ведь сейчас у команды есть много хороших игроков на позицию центрального защитника.

«Наверное, если трансфер Вани Дркушича происходит, значит, у «Зенита» есть какое-то виденье. Футболист имеет какую-то перспективу», — приводит слова Горшкова портал «Чемпионат».

В прошлом сезоне 24-летний Дркушич принял участие в 23 матчах Российской премьер-лиги и забил два мяча.