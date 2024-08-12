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​Гендиректор «Зенита»: «Лидеры клуба не уйдут»

12 Августа 2024 • 16:16 Комментировать

После очень успешного старта питерского «Зенита» в очередном розыгрыше российского чемпионата генеральный директор клуба Александр Медведев заверил, что его лидеры не собираются  покидать клуб. Он заявил, что Клаудиньо, Вендел и Кассьерра являются важными игроками для клуба,

- Клаудиньо, Вендел и Кассьерра - игроки основы «Зенита». Они не собираются паковать чемоданы и спортивные сумки, - цитирует слова Медведева новостное агентство РИА Новости.

В следующем туре российского чемпионата питерский «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками». Это случится уже в субботу.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Клаудиньо Матео Кассьерра Вендел ещё теги
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