Жиров: «Бабич и Швец обменялись футболками после стычки»

Защитник «Ахмата» Александр Жиров высказался о стычке между хавбеком команды Антоном Швецом и игроком «Спартака» Срджаном Бабичем.

Жиров заявил, что Швец и Бабич вместе держали друг друга при подаче углового, а потом просто пошли эмоции.

«Была стычка, которая быстро закончилась. Руки ребята пожали, да и, насколько знаю, Антон и Срджан обменялись футболками после матча», — приводит слова Жирова «Матч ТВ».

Игра четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» завершилась нулевой ничьей.

В следующем туре грозненский клуб встретится с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» сыграет с «Факелом».