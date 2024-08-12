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Жиров: «Бабич и Швец обменялись футболками после стычки»

12 Августа 2024 • 16:10 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат

Защитник «Ахмата» Александр Жиров высказался о стычке между хавбеком команды Антоном Швецом и игроком «Спартака» Срджаном Бабичем.

Жиров заявил, что Швец и Бабич вместе держали друг друга при подаче углового, а потом просто пошли эмоции.

«Была стычка, которая быстро закончилась. Руки ребята пожали, да и, насколько знаю, Антон и Срджан обменялись футболками после матча», — приводит слова Жирова «Матч ТВ».

Игра четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» завершилась нулевой ничьей.

В следующем туре грозненский клуб встретится с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» сыграет с «Факелом».

Бабич прокомментировал стычку со Швецом
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антон Швец Александр Жиров Ахмат Срджан Бабич ещё теги

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