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Сёмин: С уходом Чалова у ЦСКА не всё получается в атаке

12 Августа 2024 • 15:39 Комментировать
Краснодар
2:1
ЦСКА Москва

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о низкой результативности ЦСКА в матче с «Краснодаром».

Игра четвертого тура чемпионата России завершилась поражением «армейцев» со счетом 1:2.

Специалист предположил, что неубедительная игра ЦСКА в атаке связана с отъездом Фёдора Чалова.

— Конечно, в атакующих действиях должны внести поправки. Может быть, им стоит перейти на 4 защитника. Но там есть тренер, который решает это, — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, текущим летом Чалов покинул ЦСКА и перебрался в греческий ПАОК.

В пятом туре чемпионата России «армейцы» примут «Локомотив». Встреча между командами пройдет 18 августа.

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