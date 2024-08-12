В «Зените» отреагировали на информацию о миллионных бонусах Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о бонусах нападающего команды Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист получает миллион рублей за каждое результативное действие.

«В «Зените» есть бонусы за результативные действия у всех игроков атакующего профиля, но они далеки от досужих публикаций и активируются совсем по-другому», — цитирует Медведева «РИА Новости».

В составе «сине-бело-голубых» Глушенков появился на поле уже в шести матчах, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Контракт Глушенкова с «Зенитом» рассчитан до 11 миллионов евро.

Глушенков заработал почти 7 млн рублей за матч с «Ростовом»

