Стало известно, когда Роша вернётся на поле

Защитник ЦСКА Виллиан Роша продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее сообщалось, что бразильцу наложили несколько швов после контакта с Эдуардом Сперцяном.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», Роша избежал перелома, но пока у него есть отек. По данным источника, с большой долей вероятности защитник пропустит кубковый матч с «Пари НН», но будет включен в заявку команды на дерби с «Локомотивом».

В текущем сезоне Роша принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет две результативные передачи.

Игра ЦСКА с «Пари НН» пройдет 14 августа, а против «Локомотива» команда Марко Николича сыграет 18 августа.